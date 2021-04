Juve: Bonucci negativo, può tornare ad allenarsi

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Leonardo Bonucci è guarito dal Covid, lo comunica la Juventus. "Ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto è guarito e è non più sottoposto al regime di isolamento, si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center" spiega la nota del club.

Il difensore bianconero aveva contratto il virus nel focolaio scoppiato tra gli azzurri di Roberto Mancini, dopo 11 giorni è pronto a tornare agli ordini di Andrea Pirlo. Al momento, dunque, nella Juve resta positivo Federico Bernardeschi. (ANSA).