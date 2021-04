Arte: a Torino mostra in realtà aumentata di Darren Bader

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Arriva a Torino il 19 aprile la mostra in realtà aumentata Bootlicker Suite, concepita dallo scultore americano, Darren Bader. Le sculture pensate per i dispositivi mobili prenderanno vita attraverso l'interazione dei visitatori.

La mostra parte il 12 aprile dal Macro di Roma e fa parte della sezione Supplemento di Museo per l'Immaginazione Preventiva e si compone di una serie di sculture che possono essere attivate dal pubblico tramite dei codici QR posizionati su appositi poster disposti in vari luoghi delle città partecipanti.

A Torino arriverà in collaborazione con: Galleria Franco Noero, poi andrà a Milano con Mega, a Venezia con Bruno e a Napoli con la Fondazione Morra Greco.

Risultato di due anni di progettazione, le sculture in realtà aumentata che compongono Bootlicker Suite sono state concepite da Bader in seguito al suo incontro con il leggendario artista itinerante Scott Mendes, avvenuto nel 2018 a Venezia.

