Torino: Agenzia per la casa sotto attacco informatico

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Attacco hacker al sistema informatico di Atc del Piemonte centrale. È accaduto questa notte e a rilevarlo sono stati questa mattina i server dell'Agenzia Territoriale per la Casa nella normale attività di ispezione informatica. Un attacco definito di alto livello, messo a segno da parte di ignoti che hanno chiesto un riscatto di 700 mila dollari. Immediatamente sono partite la denuncia alla polizia postale e le attività degli informatici di Atc e di un esperto di cybersecurity. L'attività servirà anche per capire quale punto del server è stato 'bucato' dagli hacker per entrare nel sistema che è, quindi al momento bloccato.

Per ora non sono ancora state fatte ipotesi sui tempi di ripristino con conseguenze sull'attività ordinaria di Atc.

L'Agenzia per la casa ha anche risposto alla mail degli hacker, inviata con un messaggio in inglese, evidenziando come si tratti, di fatto, di un attacco a 30 mila famiglie che vivono nelle case popolari. (ANSA).