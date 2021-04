Montagna: Balme accolto tra i 'Villaggi degli alpinisti'

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Balme, il più piccolo ed elevato comune delle Valli di Lanzo, per primo in Piemonte, è stato accolto nel circuito dei 'Villaggi degli Alpinisti' (Bergsteigerdorfer). La candidatura era stata promossa due anni fa dal CAI tramite l'Unione delle Sezioni del Canavese, Valli di Lanzo. "La notizia giunge in un momento difficile per tutti - afferma il sindaco Gianni Castagneri - e valorizza a maggior ragione quei territori che come il nostro puntano sulle attività sostenibili, all'aria aperta e a contatto con la natura.".

La selezione dei 'Villaggi degli Alpinisti' avviene attraverso precisi criteri d'ammissione, come la presenza di scenari ricchi di fascino, ambienti di interesse alpinistico e paesaggi culturali e naturali intatti, non deturpati dalle grandi infrastrutture. Tra i requisiti ha particolare rilevanza anche la volontà e l'impegno delle comunità locali di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile in termini ambientali e sociali.

"Balme dimostra che un nuovo modello di turismo è possibile - commentano Marco Bussone e Roberto Colombero, rispettivamente presidente nazionale e regionale di Uncem - Al centro di questo percorso vi è il territorio, nel pieno della transizione ecologica, ma soprattutto vi sono le comunità che plasmano il loro futuro, accoglienti e capaci di generare sviluppo inclusivo".

Il territorio di Balme è circondato da montagne che hanno fatto la storia dell'alpinismo, la Ciamarella, la Bessanese, l'Uia di Mondrone. Vi nacque Antonio Castagneri, Tòni dei Toùni, una delle prime guide alpine italiane.

Sono 35, finora, i comuni che fanno parte del circuito internazionale: 22 in Austria, 5 in Italia (Mazia-Matsch e Lungiarü-Longiarù-Campill in Alto Adige -Südtirol; Val di Zoldo (Belluno), Triora (Imperia) e Balme), 4 in Germania, 2 in Slovena e 2 in Svizzera. L'inserimento ufficiale di Balme avverrà nelle giornate del 9 e 10 ottobre. (ANSA).