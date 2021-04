Incendia bosco tagliando piante, denunciato dai carabinieri

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Un uomo è stato segnalato alla procura di Novara dai carabinieri forestali di Oleggio per l'incendio che lo scorso 25 marzo ha mandato in fumo 1,7 ettari di bosco nella riserva naturale 'Bosco Solivo' di Borgo Ticino.

E' accusato di incendio boschivo colposo per aver causato le fiamme tagliando alcuni alberi che hanno danneggiato i cavi dell'alta tensione di un traliccio. Favorite dalla siccità delle ultime settimane, le fiamme - che hanno provocato anche l'interruzione dell'energia elettrica per diverse ore - sono state spente dai vigili del fuoco soltanto dopo due giorni di lavoro. (ANSA).