ANSA-IL-PUNTO/COVID: 8% piemontesi ha finito ciclo vaccini

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Anche Torino torna arancione, da lunedì mentre solo Cuneo e la sua provincia dovranno attendere due giorni in più per lasciare il rosso. E oggi il Piemonte raggiunge un traguardo simbolico, ma significativo: il primo milione di dosi anti Covid inoculate. E, soprattutto, 350 mila persone, cioè quasi l''8% della popolazione totale, ha già completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose, un dato che colloca la regione al primo posto in Italia. Oggi sono stati somministrati 28.400 vaccini, il numero più alto dall'avvio della campagna, con un crescendo costante delle dosi giornaliere. "Prima vaccineremo tutti, prima potremo veramente ripartire -sottolineano il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - il nostro grazie va a tutti coloro i quali stanno facendo uno sforzo enorme: operatori sanitari, Asl e ospedali, ai tantissimi volontari, ai sindaci, ma anche al sistema sanitario privato e alle aziende pronte a supportare i punti vaccinali pubblici. E grazie ai nostri medici di famiglia che stanno dando un contributo fondamentale".

Cala anche la pressione sugli ospedali: negli ultimi tre giorni -289 ricoverati, tra terapia intensiva e altri reparti, oggi rispettivamente - 5 e -73. Il numero dei contagi resta alto, 1.267, ma si abbassa al 4,4% la quota di positivi rispetto ai tamponi diagnostici processati, quasi 29 mila.

"Il ritorno in zona arancione è un segnale importante e anche i dati della pressione ospedaliera mostrano finalmente una progressiva riduzione. - osservano Cirio e Icardi - Ma il numero complessivo dei contagi e dei ricoveri resta comunque alto, così come lo sono drammaticamente le vite e gli affetti che il Covid si sta portando via. Per cui oggi più che mai riaprire non significa abbassare il nostro livello di attenzione e prudenza, ma al contrario alzarlo ancor di più". (ANSA).