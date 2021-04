Torino: in Piazza d'Armi i tigli donati dalla Stratorino

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Piazza d'Armi ricorda la sua corsa più famosa attraverso gli alberi. Si è infatti conclusa la messa a dimora dei tigli donati alla Città dalla Stratorino e da Nova Coop e La Stampa, rispettivamente sponsor e organizzatore della manifestazione podistica.

"Una modalità concreta per rendere la città ancora più verde - sottolinea l'assessore al Verde Alberto Unia - con un'importante azione di sensibilizzazione dei partecipanti alla corsa a una maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali.

È anche grazie a queste donazioni che negli ultimi anni siamo riusciti a piantare circa 40 mila nuovi alberi, incrementando un patrimonio arboreo di inestimabile valore".

In occasione dell'ultima Stratorino, erano stati donati 43 alberi, uno per ogni edizione. Dieci sono stati piantati nell'area che si affaccia su piazzale Grande Torino, gli altri 33 in strada del Drosso. "L'impegno di Nova Coop verso la sostenibilità e l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 - evidenzia Monica Di Martino, responsabile comunicazione - continua con la donazione alla città di 43 nuovi alberi e con la scelta di coprire il 100% del fabbisogno energetico dei propri negozi utilizzando esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili e sostenibili certificate". (ANSA).