Covid: Piemonte arancione, non ancora Torino e Cuneo

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Dalla prossima settimana il Piemonte torna arancione, ma se per Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Vco le nuove misure entrano in vigore lunedì, a Torino e Cuneo l'incidenza è ancora sopra l'allerta, per cui la zona arancione potrebbe scattare dopo. Lo rende noto la Regione, che domani ha convocato un incontro con epidemiologi ed esperti dell'Unità di crisi, a cui è stata chiesta una relazione tecnica sui tempi previsti per il rientro della soglia di allerta nelle due province. Le scuole torneranno comunque in presenza da lunedì, al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori, pure a Torino e Cuneo. (ANSA).