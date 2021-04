Covid: in Piemonte 1.798 positivi, ricoveri ancora in calo

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Dopo i 100 ricoverati in meno nel bilancio di ieri, oggi negli ospedali del Piemonte si registra un ulteriore calo complessivo di 111 pazienti, 17 in terapia intensiva e 94 negli altri reparti. I numeri totali, comunicati dall'Unità di crisi della Regione, scendono rispettivamente a 329 e 3.706.

I nuovi casi positivi sono 1.798 dopo l'esito si 29.218 tamponi diagnostici (15.753 antigenici) con un tasso del 6,2% e una quota di asintomatici del 36,8% I morti sono 37 (di cui 2 registrati oggi), il totale da inizio pandemia è aggiornato a 10.625 vittime. Scende sotto quota 30 mila il numero degli "attualmente positivi", 29.683 nel report odierno; le persone in isolamento domiciliare sono 25.648, i guariti +2.471. (ANSA).