Covid: artigiani in piazza a Torino, ripartenza e sicurezza

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Estetiste, parrucchieri, ristoratori, imprenditori del settore moda, del wedding e del commercio, provenienti da tutte le province del Piemonte, sono in piazza Castello a Torino davanti al palazzo della Giunta regionale. Le parole d'ordine della manifestazione organizzata dalla Cna sono ripartenza e sicurezza.

"Ai parlamentari Piemontesi, al Governo, alla Regione Piemonte, alla Conferenza Stato-Regioni chiediamo di allentare la politica delle restrizioni e di focalizzare l'attenzione su controlli, campagna vaccinale, moratorie bancarie e ristori congrui. lo chiediamo anche nome delle nostre famiglie e dei nostri dipendenti", afferma il neosegretario regionale della Cna, Delio Zanzottera.

In piazza ci sono trenta artigiani e commercianti da Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e Piemonte nord come simbolo di tutti i comparti in crisi. (ANSA).