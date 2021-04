Casa: Caucino ad Alessandria, presto pronti 200 alloggi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 09 APR - Circa duecento alloggi di proprietà dell'Atc Piemonte Sud, ora sfitti, verranno riassegnati entro un anno ad Alessandria. Lo assicura l'assessore al Welfare della Regione Piemonte, con delega alla Casa, Chiara Caucino, oggi in città per un sopralluogo negli edifici di edilizia residenziale pubblica. Dopo Alessandria, nel pomeriggio sarà a Novi Ligure e Arquata Scrivia.

"Sono qui per lanciare un piano di riqualificazione - spiega Caucino nel cortile delle case popolari di via Verona - e partiremo da Alessandria per l'Atc Piemonte Sud. Ci interessa un'azione di rimessa in circolo degli alloggi dismessi per questione di manutenzione ordinaria. In tutto il Piemonte sono 3.368, credo che ad Alessandria potremmo rimetterne in circolo duecento nel giro di 12, 18 mesi". Sono previsti, per questo, 2 milioni di euro per tutta la Regione inseriti nel bilancio previsionale e da approvare.

"Ci interessa - aggiunge Caucino - salvaguardare le fasce deboli con un'attenzione al bene primario, che è la casa. Gli slogan sono 'sfittanza zero', perché ci sono tante famiglie per bene che non possono più aspettare, e stop alle occupazioni abusive, ma qui in città è stato fatto un grande lavoro dall'amministrazione comunale in questo senso". Dall'Atc Piemonte Sud hanno chiarito che in questo momento ci sono 400 sfratti pendenti solo nel territorio del comune di Alessandria, "e a settembre inizieremo ad eseguirli".

"I sopralluoghi che stiamo effettuando - conclude Caucino - servono per rendersi conto in prima persona dello stato dell'arte e delle situazioni che necessitano degli interventi più urgenti e indifferibili". (ANSA).