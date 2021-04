Bianco suona al Pala Alpitour per Bauli in piazza

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Il Pala Alpitour di Torino ha 'riaperto' oggi i suoi cancelli per ospitare un evento di musica speciale nell'ambito di Il Rumore del silenzio Tour promosso dal movimento Bauli in Piazza, un assolo del chitarrista torinese Alberto Bianco impegnato in una versione originale del celebre brano di Simon & Garfunkel, 'The Sound of Silence'. Il tutto su uno sfondo inedito, il palazzetto vuoto: "un tempio deserto - commenta Bianco - che a me ha dato un'emozione fortissima, che spero di aver trasmesso a tutti".

Il video della perfomance è da questa mattina sui canali social del @Palaalpitour e di tutti i soggetti coinvolti del progetto nazionale 'Il Rumore del Silenzio', che coinvolge 4 tra le arene più importanti di'Italia. Oltre al Pala Alpitour, Unipol Arena di Bologna, il Mediolanum Forum di Milano e il Palazzetto dello Sport di Roma.

"Il Pala Alpitour, con le altre grandi arene italiane - spiega Daniele Donati, direttore della struttura - vuole richiamare l'attenzione della politica e dell'opinione pubblica sul fatto che anche le nostre strutture sono state pesantemente colpite, gestite da società con fatturato azzerato ma con costi fissi altissimi, tra i quali, per esempio, una tassa rifiuti praticamente immutata". (ANSA).