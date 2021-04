Vaccini: Piemonte, 58mila adesioni over 60 in tre ore

(ANSA) - TORINO, 08 APR - "Sono le 14.30 e 58mila piemontesi over 60 hanno già aderito alla piattaforma, che è perfettamente funzionante dalla mattinata di oggi, come annunciato". Lo precisano all'ANSA fondi della Regione Piemonte, che replicano così alle critiche dell'opposizione sulla presunta partenza a rilento delle pre-adesioni degli over 60. "Basta strumentalizzare su temi così delicati", aggiungono le stessi fonti della Regione. (ANSA).