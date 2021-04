Vaccini: Cirio 'sono tutti uguali, sicuri ed efficaci'

(ANSA) - VERCELLI, 08 APR - "I vaccini sono tutti uguali, sicuri e efficaci. Lo ha detto Ema, e dobbiamo dirlo con forza e chiarezza a tutti". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in visita oggi al nuovo centro vaccinale allestito al mercato coperto di Trino (Vercelli).

"Quello che ieri il Governo italiano e l'Aifa hanno voluto comunicare - aggiunge - è che ci sono evidentemente delle preferenze: come sugli over 80 e estremamente vulnerabili è preferibile utilizzare i vaccini Pfizer e Moderna, cosa che noi facciamo regolarmente, sull'AstraZeneca, alla luce di tutti i dati e delle valutazioni che l'Ema ha fatto anche sui dati sul Regno Unito, si consiglia di utilizzare su chi ha più di 60 anni. Per la seconda dose di chi ha avuto AstraZeneca, e ha meno di 55 anni, questi verranno richiamati con AstraZeneca. Su questo l'Istituto superiore di Sanità è stato molto chiaro: non ci sono rischi che ci hanno comunicato".

"Noi dobbiamo trasmettere fiducia e sicurezza - conclude il governatore - e ricordare che queste sono delle preferenze di utilizzo basate su dati scientifici e medici, ma di vaccini sicuri: Pfizer, Moderna e AstraZeneca sono farmaci il cui beneficio è di gran lunga superiore al margine di rischio che tutti i medicinali possono avere". (ANSA).