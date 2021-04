Vaccini: assessore '7,7% ha completato ciclo,Piemonte primo'

(ANSA) - TORINO, 08 APR - "Il 7,7% della popolazione piemontese ha completato l'intero ciclo vaccinale, siamo primi i Italia e ci fa molto piacere, dimostra che il nostro impegno sta dando qualche risultato positivo". Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, aprendo una informativa sulla campagna vaccinale oggi in Consiglio regionale.

"In alcune province - ha sottolineato l'assessore - abbiamo completato gli over 80 e la settimana prossima finiremo anche Torino, che ha quasi metà della popolazione piemontese e sta facendo vaccinare anche nella cintura. Sul fronte degli operatori sanitari, la sanità piemontese ha 55 mila dipendenti e i vaccinati sono stati circa 162 mila, perché abbiamo vaccinato tutti coloro che entrano in ospedale o nelle rsa, per renderli più sicuri. La tutela dei pazienti è stata la nostra priorità".

(ANSA).