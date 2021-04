Turismo: spagnola Binter, volo da Torino per le Canarie

(ANSA) - TORINO, 08 APR - La compagnia aerea spagnola Binter debutta in Italia, con i voli diretti dall'aeroporto di Torino verso le isole Canarie da luglio. I voli sono in vendita da oggi, con un'offerta di lancio a partire da 118,03 euro solo andata, relativa al periodo dal primo luglio al 15 ottobre.A d ampliare l'offerta di Binter anche nuovi voli diretti da/per Venezia e le città francesi Tolosa, Marsiglia e Lille.

Binter sarà operativa tutto l'anno da Torino verso Gran Canaria con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.

Da Gran Canaria, i viaggiatori potranno poi proseguire il viaggio verso altre località come Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, senza costi aggiuntivi, usufruendo di voli in connessione e approfittando dei 170 collegamenti che la compagnia opera ogni giorno tra le isole.

"Siamo molto soddisfatti di poter ampliare il network di collegamenti da Torino con il nuovo volo di Binter verso Gran Canaria. Si tratta di un investimento importante da parte di un vettore di qualità, che dà un segnale positivo in un momento particolarmente complicato per il settore del trasporto aereo e per il turismo", commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport. (ANSA).