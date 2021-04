Teatro: Cirko Vertigo pubblica online il suo archivio

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Gli amanti e gli studiosi di teatro, artisti, programmatori e spettatori, dal 12 aprile avranno la possibilità di accedere, sulla piattaforma NicePlatform, gratuitamente, all'archivio di Fondazione Cirko Vertigo, frutto di oltre 20 anni di esperienza nel settore dello spettacolo del vivo. Un enorme patrimonio di video, foto e libri riguardanti le performing art.

NicePlatform è la piattaforma digitale creata nel 2020 da Fondazione Cirko Vertigo per far fronte alla chiusura dei teatri e al blocco delle attività di spettacolo dal vivo a causa del Covid.

"Si tratta - spiega la Fondazione - di un progetto di innovazione tecnologica pensato per aiutare le organizzazioni del settore culturale a disegnare uno scenario sostenibile, per il pubblico, per gli operatori del settore e per l'organizzazione stessa". La piattaforma ha mosso i primi passi nel mondo digitale all'inizio dello scorso ottobre, con il lancio della stagione teatrale 'Solo in Teatro', diretta da Caterina Mochi Sismondi, e la trasmissione del primo spettacolo in streaming. Nel 2021 si arricchirà di altri contenuti e nuove sezioni, fra cui la sezione archivio.

"Per noi - afferma il direttore della Fondazione, Paolo Stratta - si tratta di un momento di restituzione culturale estremamente rilevante, soprattutto in questo momento storico".

