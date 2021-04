Migranti: imbrattato municipio Oulx, vostra giustizia uccide

(ANSA) - TORINO, 08 APR - "Assassini, la vostra giustizia uccide" è la scritta, realizzata con vernice nera, comparsa nella notte sui muri del municipio di Oulx, in alta Valle di Susa. Davanti alla porta del Comune, in piazza Garambois, sono stati accatastati dei vestiti. La scritta, secondo quanto si apprende in ambienti investigativi che considerazio l'azione di matrice anarchica, si riferisce allo sgombero dell'ex casa cantoniera di Oulx, avvenuto lo scorso 23 marzo, in cui venivano ospitati i migranti diretti in Francia. (ANSA).