Danza: al via progetto europeo Big Pulse Dance Alliance

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Big Pulse Dance Alliance, il nuovo network di 12 festival e istituzioni di danza europei, tra cui Torinodanza Festival, unica rassegna italiana a farne parte, entra nel vivo comunicando i primi artisti che lavoreranno su commissione del network stesso: Oona Doherty (Gran Bretagna), Silvia Gribaudi (Italia), Marco da Silva Ferreira (Portogallo) e Amala Dianor (Francia). In un incontro oggi in streaming al quale hanno partecipato tutti i 12 festival, è stata rilanciata la visione comune di tutti i partecipanti centrata sulla promozione di attività per sviluppare e rafforzare il settore della danza contemporanea in tutta Europa nei prossimi quattro anni.

"La partecipazione al network Big Pulse Dance Alliance - afferma Anna Cremonini, direttore artistico di Torinodanza - conferma il posizionamento del nostro Festival nel cuore dell'Europa. Un'occasione straordinaria di crescita per la nostra manifestazione che potrà intercettare e sostenere sempre di più gli artisti e le tendenze innovative della danza internazionale». Fanno parte della programma di Big PUlse Scaling Up, Big Pulse Open Air, call per coreografi interessati a progetti all'aperto, Visit Artist, programma di scambi di artisti tra i vari festival, e Winter Intensives and Mentoring per la formazione nel settore gestionale. (ANSA).