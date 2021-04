Cisl: Demichelis segretario generale Pensionati Torino

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Agostino Demichelis è stato eletto segretario generale Fnp Cisl Torino-Canavese dal Consiglio Generale che si è riunito in videoconferenza, alla presenza dei segretari generali Fnp Piemonte e Nazionale, Giorgio Bizzarri e Piero Ragazzini, e Cisl Torino Canavese Domenico Lo Bianco.

Demichelis succede a Bizzarri, eletto ai vertici dei pensionati piemontesi a fine marzo. Gli altri due componenti della segreteria regionale sono Daniela Priante, confermata, e Claudio Chiarle.

Demichelis, classe 1956, è nato e vive a Carmagnola. Fin dal 1979 dipendente della Ilte di Moncalieri, nel 1983 inizia la sua esperienza come operatore sindacale a tempo pieno nella Federlibro. Nel 1985 diviene componente della Segreteria della neonata Fis (Federazione Informazione e Spettacolo) della Cisl.

Nel 1992 è eletto segretario generale di Torino e Piemonte della Fis e nel 1997, dopo l'accorpamento con la categoria dei telefonici, diventa segretario generale Fistel (Federazione informazione spettacolo e telecomunicazione), incarico che ricopre fino a dicembre 1999. Nel 2013 è stato nominato coordinatore Rls Fnp della zona Sud. Nel 2016 viene eletto in segreteria Fnp Cisl Torino Canavese.

"Il nostro compito principale dovrà essere quello di riaffermare il valore delle persone anziane nella comunità, promuovere la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, costruendo percorsi di autonomia e di benessere fisico, mentale e sociale. Esistono ancora fenomeni di esclusione, pregiudizio e discriminazione nei confronti degli anziani che vogliamo contrastare", ha detto dopo l'elezione.

