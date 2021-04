Cinema: Lavori in Corto. Restiamo umani, concorso nazionale

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Al via il bando dell'ottava edizione del concorso cinematografico nazionale Lavori in Corto.

La data di partenza scelta dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc)è giovedì 15 aprile, In occasione del decimo anniversario della scomparsa dell'attivista per i diritti umani e reporter Vittorio Arrigo. Il sottotitolo scelto quest'anno è Restiamo umani per ricordare l'adagio con il quale Arrigoni concludeva i suoi articoli dalla Palestina. La pubblicazione del bando è accompagnata dalla proiezione del film documentario #387 di Madeleine Leroyer (2019, 66', Francia, Belgio, Italia), co-prodotto da Enrica Capra di GraffitiDoc, che affronta il delicato e urgente tema dei migranti, argomento che il regista indipendente e militante Armando Ceste, scomparso il 15 aprile del 2009 e al quale è dedicato il primo premio del concorso, ha ampiamente affrontato nel suo cinema. Il film, la cui visione è gratuita e online su Streeen.org, sarà accessibile a partire dalle 18 del 15 aprile per ventiquattro ore.

"Da sempre lo spirito che accompagna il concorso è quello di lavorare sui temi più urgenti del nostro presente con il doppio obiettivo di documentare e denunciare ingiustizie da una parte e, allo stesso tempo, di raccontare esperienze positive e buone pratiche da diffondere tra la cittadinanza e nelle nostre comunità" commenta Vittorio Sclaverani, presidente dell'Amnc.

Il bando resta aperto due mesi fino al 15 giugno ed è rivolto a tutti i registi under 35 italiani e stranieri che operano in Italia. Saranno accolti film, cortometraggi di finzione, documentari brevi, animazioni, docu fiction, non superiori ai 30 minuti, realizzati in una data non antecedente al primo gennaio 2019. L'iscrizione è gratuita per tutti i partecipanti. (ANSA).