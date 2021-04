Calcio: Buffon 'si può cadere, non smettere di combattere'

(ANSA) - TORINO, 08 APR - "Si può cadere, ma non si può smettere di combattere": questo il messaggio social di Buffon, ieri titolare nel successo contro il Napoli allo Stadium. "E' nelle difficoltà che la forza del gruppo deve emergere. Avanti così", aggiunge Chiellini, così come Bentancur sottolinea quanto fosse delicato il recupero contro i partenopei considerata la situazione di classifica: "Era fondamentale reagire in un momento difficile e vincere questa partita".

Ha tifato da casa Bonucci, costretto all'isolamento causa Covid: "Si lotta, si soffre, si vince. Grandi ragazzi". E Morata festeggia non solo per il 2-1 di ieri pomeriggio, ma anche per il ritorno della Joya: "Con questo spirito è difficile batterci, puntiamo sempre alla vittoria. Molto felice per il ritorno e per il gol del mio amico Dybala". (ANSA).