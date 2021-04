Accordo con Parcolimpico, a Pragelato i trampolini piccoli

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Il Comune di Pragelato ha firmato un accordo con Parcolimpico per la gestione in concessione dei tre trampolini piccoli. L'amministrazione potrà quindi accedere alle risorse rese disponibili dalla Legge 65/2012 e investirle per gli interventi di riqualificazione e funzionalizzazione dell'impianto che, dopo i lavori, saranno omologati sia per attività estive che invernali. Sono in corso anche contatti con la FISI per disporre del supporto necessario ed indispensabile affinchè sul territorio possa decollare una squadra di saltatori.

"Si tratta di un primo tassello per riqualificare l'intera area del sito del salto in quanto altri progetti sono in corso di esame anche da parte della Regione Piemonte - commentano il sindaco, Giorgio Merlo, e l'assessore a Turismo e Sport, Claudio Salvai -. Progetti che ci permetteranno di trasformare l'attuale area in una zona fruibile anche per attività ludiche e sportive. Interventi, comunque sia, che finalmente possono contribuire a rilanciare Pragelato consolidando la sua vocazione sportiva e turistica e recuperando, al contempo, una eredità olimpica che è stata, purtroppo, trascurata per troppi anni".

La convenzione è stata consegnata a Scr, la società di committenza regionale, che dovrà dare inizio alla progettazione delle opere che erano state già evidenziate dal tecnico omologatore FISI durante il sopralluogo degli impianti avvenuto il 21 maggio 2019. A seguire Scr dovrà individuare la ditta a cui appaltare il lavoro esecutivo. Scr farà pervenire a breve il 'master plan' che evidenzierà le varie fasi e il termine entro il quale gli impianti saranno consegnati funzionanti.

(ANSA).