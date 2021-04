Torino: i quartieri popolari raccontati in foto dai giovani

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Un corso-concorso fotografico per i ragazzi che vivono nelle case popolari o nei quartieri popolari di Torino per raccontare, attraverso l'occhio dello smartphone, la loro realtà quotidiana, fatta di luoghi e persone. 'Reality Shot' è l'iniziativa ideata dalla Atc del Piemonte Centrale e Casa Atc Servizi con l'associazione Kallipolis, Camera e Print Club e con il sostegno di Fondazione Mirafiori, Circoscrizione 6 e Iren. Obiettivo di Atc, entrare in contatto con gli abitanti che conosce di meno, i più giovani, favorendo il dialogo, la partecipazione e l'inclusione attraverso la fotografia 'smart'.

Il progetto coinvolge il critico d'arte Luca Beatrice come direttore artistico e i fotografi Simone Mussat Sartor e Maura Banfo come tutor per fornire ai partecipanti competenze tecniche e artistiche. A giudicare gli scatti sarà Toni Thorimbert, reporter, ritrattista e affermato fotografo di moda, cresciuto nella periferia milanese dove da giovanissimo ha documentato le tensioni sociali e politiche degli anni Settanta. Le candidature verranno raccolte da oggi al 3 maggio e verranno selezionati tra i 20 e i 30 ragazzi che lavoreranno a Mirafiori e Falchera seguiti dai due tutor. Come in un vero e proprio reality l'iniziativa potrà essere seguita su un canale Instagram dedicato, @realityshot. (ANSA).