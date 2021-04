Recovery: Cisl, bene attenzione Giunta a proposte sindacati

(ANSA) - TORINO, 07 APR - "È importante che la Giunta regionale abbia compreso nel documento che sta inviando in queste ore al governo centrale molte proposte elaborate unitariamente di Cgil, Cisl e Uil per la ripresa e la resilienza del Piemonte. L'altra questione rilevante è l'accordo di ieri sera tra governo e parti sociali sulle vaccinazione anti-covid nei luoghi di lavoro. Un'intesa molto innovativa che dà sicurezza alle persone in questa fase così drammatica e confusa.

Presto, insieme alle controparti, declineremo l'accordo a livello regionale". Lo ha affermato il segretario regionale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris. nell'intervento al Consiglio Generale riunito in teleconferenza con la partecipazione del numero uno nazionale Luigi Sbarra.

I temi del Recovery Plan, della riforma degli ammortizzatori sociali, del blocco dei licenziamenti, della campagna di vaccinazione e della ripartenza sono stati al centro del Consiglio generale della Cisl Piemonte. (ANSA).