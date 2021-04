Pirlo: "Vittoria importante per autostima e classifica"

(ANSA) - TORINO, 07 APR - "Serviva riprendere la marcia, avevamo bisogno di questa vittoria: era importante per la classifica e per la nostra autostima". L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, commenta così il successo sul Napoli, tre punti fondamentali per la corsa Champions. "Il nostro obiettivo è diventato questo, abbiamo lasciato troppi punti per strada, che hanno creato il distacco dalla vetta - ha spiegato - e vogliamo vincere questo mini-campionato di 10 giornate, finendo tra le prime quattro. Dobbiamo giocare sempre con questo spirito. Anche Ronaldo è rientrato in fase difensiva e, quando ci si sacrifica in 11 per tutta la partita, si trae giovamento per il risultato finale".

L'altra ottima notizia della serata allo Stadium è il rientro, con tanto di gol, di Paulo Dybala: "Ha giocato pochissimo, non lo abbiamo avuto quasi mai a disposizione: è un valore aggiunto. Futuro? Ha ancora un anno di contratto, è ancora lunga e speriamo di potercelo tenere". Infine, sulle sfide di Champions in programma in questi giorni: "Vedere le partite di ieri sera ci ha dato fastidio - ha ammesso Pirlo, ai microfoni di Sky - perché potevamo esserci noi ed era un percorso che avremmo potuto proseguire". (ANSA).