Embraco: protesta a Torino, tra 18 giorni i licenziamenti

(ANSA) - ROMA, 07 APR - I lavoratori dell'ex Embraco manifestano a Torino, davanti alla sede della Regione Piemonte, per sollecitare un intervento immediato del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, sul progetto Italcomp che dovrebbe salvare la fabbrica di Riva di Chieri e l'Acc di Belluno. Sono presenti in piazza Castello anche molti delegati delle fabbriche metalmeccaniche torinesi, tra le quali Stellantis.

La protesta è stata organizzata da Fim, Fiom, Uilm e Uglm a 18 giorni dai licenziamenti dei 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri, che scatteranno il 25 aprile. Una delegazione sindacale sarà ricevuta dal prefetto di Torino, Claudio Palomba.

