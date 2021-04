Covid: Cirio agli ambulanti, porterò vostre istanze a Draghi

(ANSA) - CUNEO, 07 APR - "Siete un esempio, una categoria responsabile che chiede solo di esercitare un diritto: poter lavorare". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, incontrando in piazza Galimberti, nel centro di Cuneo, gli ambulanti di generi non alimentari dei mercati che protestano contro la prolungata chiusura per le norme anti Covid.

"E' giusto chiedere prospettive e tempi certi - aggiunge il governatore piemontese -. Piuttosto di moratorie e ristori, sarebbe meglio cancellare un anno di tasse. Incontrerò il premier Mario Draghi e presenterò le vostre istanze". (ANSA).