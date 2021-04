Cinema: nasce Piemonte Factory, 'officina' per cineasti U.30

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Nuova iniziativa per giovani cineasti a Torino: nasce Piemonte Factory 2021 Film LabContest Under 30, presentato oggi, da una naturale emanazione del Torino Factory. Rispetto a prima quando erano limitati al capoluogo piemontese, ora i set potranno essere su tutto il territorio regionale, come ha sottolineato con l'assessore alla Cultura del Piemonte, Vittoria Poggio che ha parlato di "una nuova officina di cinema, grazie ad un'intesa con ben 31 Comuni".

Il nuovo contest promosso dall'associazione Piemonte Movie, con Regione Piemonte, Fctp-Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Tff, Agis-Anec, prevede, sotto la direzione artistica del regista Daniele Gaglianone, la presentazione da parte di cineasti under 30, entro il 7 giugno, di cortometraggi di 3 minuti, ambientati per l'80% in Piemonte.

A seguire gli 8 autori selezionati prenderanno la 'residenza artistica' in uno degli 8 capoluoghi di provincia per avviare la produzione, affiancati da un regista professionista scelto per loro da Gaglianone, di un corto di 10 minuti. Tutti gli 8 lavori, hanno sottolineato il presidente di Piemonte Movie, Alessandro Gaido e i direttori di Fctp e Museo del Cinema, Paolo Manera e Domenico De Gaetano, verranno presentati al 39/o Tff che tutti si augurano sarà quest'anno, in presenza. (ANSA).