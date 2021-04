Arte: opera racconterà mondo contadino delle Langhe del vino

(ANSA) - CUNEO, 07 APR - Lo street artist "Gec" (al secolo Giacomo Bisotto, nato a Cuneo nel 1982) è il vincitore italiano del bando europeo Eti (www.eti-europe.eu) promosso in Italia dalla Fondazione Bottari Lattes di Monforte d'Alba. Creerà un'opera di arte pubblica partecipata e all'aperto dal titolo "Wine in progress" per raccontare il mondo contadino di Langhe e Roero diventati oggi "un territorio turisticamente sovraesposto in cui si perde la concezione del lavoro che fu portato avanti con cura, passione e fatica dalle vecchie generazioni". Il progetto prevede una prima fase nella quale i residenti della zona collinare del Piemonte potranno fornire foto di famiglia ambientate nelle Langhe e nel Roero per raccontare "fatica e soddisfazione, dei nonni e dei bisnonni nelle loro vigne e cantine, dalla potatura alla vendemmia". Tra le foto l'artista torinese ne selezionerà alcune per realizzare disegni e ritratti di grandi dimensioni, dipinti su carta e applicati su pareti, edifici e palazzi della zona. Per partecipare a "Wine in progress" c'è la pagina evento Facebook (https://bit.ly/2PxJdbz) o le mail gec-art@libero.it o book@fondazionebottarilattes.it.

Le foto possono essere portate a mano (previa prenotazione telefonica: 0173/789282) o spedite via posta a Fondazione Bottari Lattes, via Marconi 16, Monforte d'Alba, 12065 (Cuneo).

Il progetto europeo coinvolge anche Francia (Ecole Nationale d'Art di Parigi), Spagna (Idensitat di Barcellona) e Romania (Minitremu di Târgu Mureș). (ANSA).