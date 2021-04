Anagrafe antifascista Stazzema, Ivrea dice no all'adesione

(ANSA) - IVREA (TORINO), 07 APR - La Città di Ivrea non aderisce all'Anagrafe nazionale Antifascista di Stazzema. Il Consiglio comunale ha respinto nella seduta di oggi la proposta della minoranza. "Condivido i valori dell'iniziativa ma non trovo utile la nostra adesione a una anagrafe virtuale, meglio lavorare concretamente tutti i giorni contro ogni totalitarismo", ha spiegato il sindaco Stefano Sertoli che si è astenuto. A favore si sono schierati solo i sei consiglieri di minoranza.

"Ero abituato a pensare Ivrea come un comune capace sempre di stare dalla parte giusta della storia - dice il consigliere Pd, Andrea Benedino - purtroppo dobbiamo prendere atto che su questi temi vi sia ormai imbarazzo a esporsi. Votare contro i principi della Carta di Stazzema rappresenta una delle pagine più vergognose ed ipocrite di questi anni di mala-amministrazione di centrodestra". (ANSA).