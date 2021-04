Torino: ambulanti al Palagiustizia, "domani montiamo banchi"

(ANSA) - TORINO, 06 APR - La protesta degli ambulanti di generi non alimentari fa tappa, oggi pomeriggio, davanti al Palazzo di Giustizia di Torino, alla vigilia dell'annunciato allestimento dei banchi nei mercati cittadini, nonostante il divieto della Questura. "Siamo qui perché in Italia non c'è giustizia e perché giustizia è lavorare", dice Giancarlo Nardozzi, presidente del Goia (Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti). "Non abbiamo il permesso di vendere - spiegano lui e altri rappresentanti dei mercatali - ma di stare in forma statica sui mercati. Noi comunque vogliamo provare a scaricare la merce e a montare i banchi, rispettando le norme anti-Covid".

"Per noi domani è importante aprire - aggiunge Silvano Rittà di Ubat (Unione Battitori Ambulanti Torinesi)- Abbiamo avvertito prefetto, questore, sindaco e assessori. Alle 8.30 metteremo la nostra merce, con sopra la scritta 'manifestazione'. Il nostro sarà un segnale di unità e forza.

Ora non torniamo più indietro, torniamo ai nostri posti di lavoro". (ANSA).