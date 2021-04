Politecnico Torino, prime borse di studio a studenti-atleti

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Canottaggio e scherma: sono le discipline sportive in cui sono impegnati a livello agonistico i due studenti del Politecnico di Torino vincitori delle prime due borse di studio previste dal programma Dual Career. Selezionati da una giuria apposita, ad aggiudicarsi il premio di 5000 euro per "particolari meriti sportivi ed accademici" sono Silvia Crosio, iscritta al corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, che sulla canoa ha conquistato diverse medaglie d'oro sia a livello europeo che mondiale, e Giacomo Paolini, pluricampione nazionale e internazionale nella scherma e studente di Ingegneria Gestionale.

Inserito nel più ampio percorso di valorizzazione dello sport universitario - che è PolitoSport - il programma Dual Career è stato lanciato dall'ateneo nel 2018 ed è stato pensato per aiutare gli studenti-atleti a conciliare sport e studio, grazie ad agevolazioni e riconoscimento di crediti formativi.

Programma che si è ampliato con le prime due borse di studio, novità dell'ultimo anno, che potrebbero crescere di numero grazie a sponsorizzazioni da parte di aziende interessate.

"Carriera accademica e carriera sportiva richiedono ai nostri studenti uno sforzo notevole: come riassume bene il nome del programma si tratta appunto di una doppia carriera a partire da questo anno, ad integrazione di quanto già fatto in precedenza, abbiamo deciso di attivare due borse di studio per riconoscere anche economicamente l'impegno e dare un aiuto utile a mantenere gli alti livelli sia sui libri che sul campo da gioco, senza dover per forza rinunciare ad uno dei due" commenta Marco Barla, referente del rettore per le attività sportive. (ANSA).