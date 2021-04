Maltempo: correnti da nord, gelate notturne e forte vento

(ANSA) - TORINO, 06 APR - L'aria fredda associata a una saccatura di origine polare ha fatto precipitare le temperature oggi sul Piemonte, sferzato, soprattutto nella parte orientale, da forti raffiche di vento. Folate a oltre 60 kmh orari nel Biellese, Vercellese, Novarese e Alessandrino, mentre al Gran Paradiso la stazione Arpa ha registrato una raffica a 151.2 kmh.

Temperature molto rigide in montagna: -15,4 al Passo del Moro (Macugnaga, VCO) -18 a Ceresole Reale (Torino), -14,8 a Formazza (VCO), -12,2 sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), -10,9 a Entracque (Cuneo), -26.9 sul Monte Rosa.

Nel centro di Torino la minima oggi è stata di 6.7 gradi, sul lago di Mergozzo, nel VCO, 5.4.

Per un paio di notti sono previste gelate notturne anche in pianura, con minime a -2 nell'Astigiano, -1 nel Cuneese e Vercellese, -12 a quota 2.000 metri. (ANSA).