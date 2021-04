Juve: Pirlo "con Napoli non è l'ultima spiaggia"

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "E' una gara importante per la classifica: loro sono in un ottimo momento con risultati positivi, avranno voglia di fare risultato allo Stadium": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, presenta così la sfida di domani contro il Napoli. "Ci aspettiamo partita aperta, entrambe vorranno imporre il proprio gioco - continua l'allenatore bianconero - ma non è un'ultima spiaggia: ci saranno ancora tante partite, avvertiamo la pressione come è normale che sia.

Non siamo abituati, ma dobbiamo guardare sia chi ci sta davanti sia chi ci sta dietro".

Dybala è pronto al rientro dopo il lungo stop per infortunio e l'esclusione dal derby per avere violato le norme anti-Covid: "Si è allenato senza avvertire più dolore, - rivela Pirlo - non ha i 90 minuti nelle gambe ma il fatto che sia tornato è già tanta roba".

In porta ci sarà Szczesny "perché - spiega il tecnico bianconero - dopo una brutta prestazione si ha voglia di riscatto. Domani ci sarà Tek, è giusto che faccia vedere il suo valore". (ANSA).