Intesa Sanpaolo: 2,5 mln ad Azienda Energia e Gas Ivrea

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 2,5 milioni di euro all'Azienda Energia e Gas Società Cooperativa di Ivrea (Aeg Coop) per progetti di crescita sostenibile. L'operazione è finalizzata al raggiungimento di due obiettivi di miglioramento Esg (Environmental, Social, Governance): il primo è riferito all'acquisto e successivo annullamento di garanzie d'origine come attestazione della provenienza da fonti rinnovabili dell'intero fabbisogno di energia elettrica dell'azienda, mentre il secondo riguarda lo sviluppo di programmi di welfare aziendali a beneficio dei dipendenti.

L'Azienda Energia e Gas Società Cooperativa è una delle più grandi cooperative italiane di vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati. Nata a Ivrea nel 1901, mantiene il cuore delle proprie attività nel Canavese, sebbene nel tempo si sia espansa in Piemonte e, con la liberalizzazione del mercato, anche nel resto d'Italia. Gli anni Duemila hanno segnato il periodo della svolta per Aeg Coop, che si è guadagnata un importante ruolo nel tessuto sociale e culturale della comunità e nel rapporto con il territorio. Le parole d'ordine si confermano: cooperazione, qualità del servizio, solidarietà e rispetto per l'ambiente. Recentemente ha predisposto un piano di welfare pluriennale e sottoscritto con Intesa Sanpaolo una polizza collettiva infortuni a tutela dei propri dipendenti.

"Siamo orgogliosi di poter supportare una realtà come Aeg Coop, che promuove da sempre un modello di crescita ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e sociale", sottolinea Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Valle d'Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo. (ANSA).