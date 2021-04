Covid:anche Bernardeschi positivo,si allarga cluster Azzurri

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Federico Bernardeschi è positivo al Covid. Il calciatore è "in isolamento e asintomatico", rende noto la Juventus, che resta "in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".

Bernardeschi si aggiunge alla lista di azzurri che hanno contratto il virus al rientro dagli impegni con la Nazionale. Si allarga così il cluster azzurro: già positivi Bonucci, il portiere del Torino Sirigu (club granata non ha ufficializzato il suo nome), Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno, e diversi membri dello staff. (ANSA).