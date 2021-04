Covid: tutti vaccinati ultraottantenni della Valle Vigezzo

(ANSA) - SANTA MARIA MAGGIORE, 06 APR - Tutti vaccinati, con la seconda dose, gli ultra ottantenni della Valle Vigezzo, nel distretto Asl di Santa Maria Maggiore (VCO).

La valle, una laterale dell'Ossola, era stata la prima zona rossa in Piemonte: sabato 20 febbraio il comune di Re (VCO) era stato 'chiuso' quando 37 dei suoi 750 erano risultati positivi al Covid. Oggi Re ha solo due soli contagiati dopo il picco di 53 positivi registrato il 3 marzo scorso.

In tutta la valle Vigezzo i contagi sono scesi nettamente: l'aver ultimato le vaccinazioni per gli over 80 permetterà ora di accelerare le somministrazioni agli over 70.

"Un ottimo risultato e il merito va al personale medico e infermieristico dell'Asl, ai volontari della Protezione Civile e alla Polizia locale" dice Claudio Cottini, sindaco di Santa Maria Maggiore, il 'capoluogo' della valle. (ANSA).