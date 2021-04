Covid: Juventus; Demiral è tornato negativo

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Merih Demiral è guarito dal Covid, lo rende noto la Juventus. Il difensore, infatti, "ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC" spiega il club.

La positività del turco era stata annunciata dalla società bianconera giovedì scorso, a distanza di cinque giorni è arrivata la sua negativizzazione. (ANSA).