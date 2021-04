Covid: in Piemonte 852 positivi, +36 ricoverati e 18 morti

(ANSA) - TORINO, 06 APR - In crescita in Piemonte, oggi, i dati sui ricoverati con Covid. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta un incremento di 5 pazienti in terapia intensiva, dove il totale risale a 370; negli altri reparti + 31, il numero complessivo passa a 3.882. I contagi sono 852, con un tasso di positivi del 6,8% rispetto ai 12.351 tamponi diagnostici processati (6.844 antigenici); la quota di asintomatici è de 41,4%.

I morti sono 18 (di cui registrati oggi), il totale da inizio pandemia sale a 10.481.

Le persone in isolamento domiciliare sono 28.536, gli attualmente positivi 32.788, i guariti + 1.799. (ANSA).