Controlli Nas su mezzi pubblici, metro Torino è Covid free

(ANSA) - TORINO, 06 APR - La metropolitana di Torino è Covid Free. E' questo l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas, in collaborazione con i tecnici dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale, che hanno interessato nel capoluogo piemontese venti mezzi pubblici, presi a campione, tra autobus, tram e metro, per verificare la corretta applicazione delle misure anti-covid. I test eseguiti in metropolitana, con strumenti innovativi che hanno permesso il campionamento dell'aria, ma anche delle maniglie e dei corrimano, hanno dato risultato negativo. (ANSA).