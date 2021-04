Ambiente: Settimo Torinese, studenti diventano street artist

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Un murale "anti-smog" di 100 metri quadri sarà realizzato dagli studenti delle scuole medie di Settimo Torinese. Verrà dipinto nei prossimi mesi alla scuola elementare Andersen e sarà il risultato finale dell'iniziativa "Lascia un segno: un murale antismog per la tua città", concorso promosso da Engie, gestore del teleriscaldamento cittadino, con il Comune.

L'Istituto comprensivo Settimo IV ha aderito all'iniziativa con 9 classi e 180 ragazzi che realizzeranno le loro proposte per raccontare la sostenibilità e la difesa dell'ambiente nella loro città. I bozzetti verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comune (facebook.com/comunedisettimotorinese). Qui saranno votati dai cittadini di Settimo dal 15 al 29 aprile. Il computo dei like contribuirà, con il voto di una giuria speciale composta da tre rappresentanti del Comune, tre di Engie e da uno street artist, a decretare il vincitore. La premiazione e l'evento inaugurale si svolgeranno a giugno: il murale sarà realizzato dagli studenti, guidati dallo street artist, con una speciale vernice in grado di assorbire anidride carbonica, Airlite.

"Il progetto ha una valenza ambientale simbolica e reale. I giovani non solo riqualificheranno una parte delle scuole di Settimo abbellendo il muro prescelto ma, seppure in piccolo, contribuiranno con il loro lavoro artistico a ripulire la città" commenta l'assessore all'ambiente Alessandro Raso. "Abbiamo scelto la scuola Andersen perché vogliamo continuare nell'opera di riqualificazione delle zone più decentrate della città" aggiunge l'assessore alla scuola Alessandra Girard. "Grazie a questo progetto i ragazzi possono imparare a rispettare l'ambiente in cui vivono mettendosi in gioco", sottolinea Matthieu Bonvoisin, Direttore District Heating & Power di Engie Italia, (ANSA).