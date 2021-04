Turismo: Cocconato nella top ten dei Comuni più belli

(ANSA) - ASTI, 05 APR - Il borgo di Cocconato (Asti) è il decimo più bello d'Italia.

A decretarlo è 'Il Borgo dei Borghi', trasmissione di Rai Tre che ieri sera ha concluso la sua ottava edizione e che ha visto trionfare Tropea, borgo calabrese.

Cocconato era l'unica località piemontese in lizza. Il sindaco, Umberto Fasoglio, l'amministrazione e la cittadinanza si sono prodigati per mettere in mostra le sue peculiarità.

"Il dieci - scrive il Comune sulla sua pagina Facebook - secondo Pitagora è considerato il numero perfetto...10 di Pelé, 10 di Maradona, 10 di Oliver Hutton. I 10 comandamenti. 10 Cocconato D'asti borgo più bello d'Italia. Grazie a tutti". (ANSA).