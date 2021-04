Tenta furto auto e ferisce carabiniere, arrestato

(ANSA) - ASTI, 05 APR - Tenta di rubare un'auto e quando viene scoperto dai carabinieri reagisce ferendone uno.

È successo la notte scorsa alle 4.30 a Moncalvo (Asti), dove è stato arrestato un albanese di 36 anni. Una pattuglia in servizio per i controlli anti Covid ha risposto alla segnalazione del 112 che parlava di un uomo incappucciato aggirarsi in un parcheggio impugnando una mazza. Sul posto sono poi arrivati dei rinforzi da Asti.

Fino al 28 marzo il trentaseienne era rimasto ai domiciliari per il reato di minacce. (ANSA).