Covid: controlli polizia a Torino, multe e denunce

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Oltre tremila le persone sono state controllate dalla polizia a Torino durante le giornate di Pasqua e Pasquetta. Alcune decine sono state le multe, in prevalenza per mobilità ingiustificata. Circa quaranta i locali commerciali controllati: tra questi, un minimarket in zona San Paolo è stato chiuso per cinque giorni per inottemperanza alle norme anti Covid. Sempre nel quartiere San paolo nove giovani di età compresa tra i 20 e 22 anni sono stati sorpresi a festeggiare un compleanno all'interno di una villa privata.

La scorsa notte in via La Salle gli agenti hanno scoperto una festa, con musica ad alto volume, a cui stavano partecipando undici persone non residenti. Tre sudamericani sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri al Parco del Valentino sono stati sequestrati quattro carrelli di venditori ambulanti abusivi: dentro c'erano 127 bottiglie di birra e 28 bevande analcoliche.

Uno degli ambulanti, che non è riuscito a scappare come i suoi colleghi, è stato multato per oltre cinquemila euro per vendita abusiva su area pubblica. (ANSA).