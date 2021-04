Vaccini: 10.126 piemontesi immunizzati il giorno di Pasqua

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Sono 10.126 le persone che nel giorno di Pasqua hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte. A 2.903 è stata somministrata la seconda dose. Gli over 80 sono 4.704, 2.183 i settantenni, di cui 352 vaccinati dai propri medici di famiglia.

Dall'inizio della campagna, informa l'Unità di crisi regionale, si è quindi proceduto all'inoculazione di 880.456 dosi, di cui 321.956 come seconde, corrispondenti al 79,1% di 1.113.080 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende il caricamento delle nuove 90.500 dosi di AstraZeneca. (ANSA).