Pasqua e Pasquetta soleggiate, ma termometro in picchiata

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Temperature in calo a Pasqua e a Pasquetta in Piemonte. L'alta pressione nord africana che nei giorni scorsi ha fatto salire il termometro sopra la media stagionale, ha lasciato il posto all'aria fredda proveniente dalla Russia. La perturbazione che ieri sera ha portato anche qualche pioggia si è già esaurita, ma il calo termico è di 8/10 gradi delle temperature massime rispetto ai valori anomali di questi giorni.

Lunedì di Pasquetta tempo stabile e cielo irregolarmente nuvoloso al mattino; sui settori montani, invece, la copertura nuvolosa sarà in graduale aumento nel corso del pomeriggio.

