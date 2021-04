Covid: Nosiglia,pandemia opportunità vedere veri valori vita

(ANSA) - TORINO, 04 APR - "Il Signore cammina con noi e ci dà un'interpretazione diversa di quello che ci succede. Come questa pandemia, un fatto tragico e negativo, ma dobbiamo anche vederla come l'opportunità di essere più attenti ai valori fondamentali della vita, a cui forse non eravamo così attenti perché li avevamo a disposizione senza fatica e impegno, e anche alla solidarietà verso chi è in difficoltà più di noi". Sono le parole dell'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, nell'omelia della messa pasquale celebrata nel cortile delle case popolari della Circoscrizione 5 insieme al parroco della parrocchia San Giuseppe Cafasso, Don Angelo Zucchi.

Alla Messa hanno preso parte circa 200 persone, nel rispetto delle norme anti Covid, alcune sedute nel cortile, altri affacciati dai balconi.

Rifacendosi alle parole del Vangelo, Monsignor Nosiglia osserva che "a volte nella situazione che stiamo vivendo ci viene la tentazione di dire 'non posso più contare sul Signore, ma solo sulle mie forze che però sono deboli e impari rispetto alle difficoltà'. Ma il Signore non ci abbandona. E mi auguro che anche questa messa sia un segno di quella speranza che vogliamo dare a tutta la città e dire a tutti che possiamo superare le nostre difficoltà quando ci mettiamo insieme e aiutandoci gli uni e gli altri, senza tenere indietro nessuno.

Tutti - conclude - dobbiamo sentirci partecipi e corresponsabili gli uni degli altri". (ANSA).