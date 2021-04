Vaccini: medici volontari supportano campagna anti Covid

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Sono oltre 100 i medici e gli odontoiatri torinesi che si sono offerti come volontari per supportare la campagna di vaccinazione anti-Covid, aderendo all'iniziativa promossa dall'Ordine dei Medici di Torino e dalle associazioni Camminare Insieme e Rainbow for Africa. Opereranno nel punto vaccinale di via Schio, dove l'Asl ha messo a disposizione due box dedicati. Dopo una prima giornata di sperimentazione, i medici volontari inizieranno ad operare a pieno ritmo da martedì 6 aprile e si alterneranno per un totale di 12 ore complessive di vaccinazioni ogni giorno.

"È importante, nella situazione che stiamo vivendo, che i medici sappiano essere solidali in particolare verso le persone più fragili - commenta il presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto -. In concreto questo si traduce nell'impegno per velocizzare la campagna di vaccinazione, soprattutto a favore delle persone più vulnerabili e che maggiormente necessitano di protezione. Siamo quindi particolarmente soddisfatti dell'accordo raggiunto con l'Asl Città di Torino: ringrazio i medici che si sono offerti e le associazioni che hanno dato la propria disponibilità".

L'esperienza potrà essere ampliata ed estesa anche ad altri centri vaccinali della città. (ANSA).