Juve: Pirlo "tanti punti persi, non contenti della stagione"

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, c'è da lavorare e c'è bisogno di vincere: non siamo contenti della stagione, tanti i punti persi per strada. Ora testa bassa per cercare di fare molto meglio". Andrea Pirlo non nasconde la delusione per il 2-2 con il Torino che frena ancora la marcia dei bianconeri. "Ci complichiamo la vita da soli - sottolinea il tecnico ai microfoni di Dazn -, errori capitano troppo spesso. Pecchiamo di concentrazione, dobbiamo capire che non possiamo invece deconcentrarci nemmeno un secondo perché ogni volta che perdiamo palla poi prendiamo gol". Sul match però dopo la rimonta dei granata Pirlo aggiunge che "dopo il secondo gol abbiamo ripreso in mano la partita, la reazione c'è stata e abbiamo creato diverse occasioni da gol. Ma bisogna stare sul pezzo, è un momento delicato e dobbiamo essere concentrati a mille e purtroppo a volte non è così". (ANSA).